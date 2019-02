Brad Pitt: Liebes-Drama! Er steht zwischen zwei Frauen

Da hofft man jahrelang darauf, dass sich Brad und Jennifer endlich wieder annähern. Doch kaum ist es endlich so weit, stehen die Zeichen auf Drama!

Heimliches Treffen mit Jennifer Aniston

Mit tief ins Gesicht gezogener Mütze huschte Brad (55) letzte Woche ins „Sunset Tower Hotel“, um den 50. Geburtstag seiner Ex-Frau Jen zu feiern. Doch warum die Heimlichtuerei? Weil er nicht wollte, dass seine neue Freundin (43) etwas von dem Party-Date erfährt? Die schritt nämlich am selben Tag allein und ziemlich schlecht gelaunt über den roten Teppich der „Cinema for Peace“-Gala in Berlin…

Angelina Jolie & Brad Pitt: Eifersuchts-Drama! Sie ist außer sich!

Für wen entscheidet ich Brad? Jennifer Aniston oder Charlize Theron?

Jennifer allerdings war total happy über Brads Geburtstagsbesuch: „Sie hat sich so gefreut, dass Brad zu ihrer Party kam. Sie haben sich lange umarmt“, so ein Beobachter im „People“-Magazin. Und sorry, Charlize, es gibt noch krassere : Augenzeugen berichten, dass weder Jennifer noch Brad in dieser Nacht das Hotel verlassen haben…

Schon seit Brads Trennung von Angelina Jolie vor zwei Jahren sollen die beiden wieder sporadischen Kontakt haben. Jetzt könnte die Sache richtig Fahrt aufnehmen, Zielhaltestelle: Liebescomeback! Es sei denn, Charlize Theron stellt die Weichen doch noch um…