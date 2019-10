Brad Pitt: Neue Freundin!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Wochen schockte der Schauspieler seine Fans mit der traurigen Nachricht, dass er unter massiven Alkoholproblem litt. Doch jetzt die freudige Überraschung...

Brad Pitt & Angelina Jolie: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

Was läuft zwischen Brad & Jennifer Aniston?

Seit der Trennung von Brad Pitt und machten immer wieder Meldungen die Runde, dass der Hottie wieder mit seiner Ex Jennifer Aniston anbandeln soll. Auch nachdem sich Brad öffentlich zu seiner Alkoholsucht bekannte, wurde die Liebes-Gerüchteküche neu befeuert, da Brad davon berichtete, wie sehr Jennifer ihn in dieser Zeit unterstützt hat. Doch von einem Liebes-Comeback der beiden kann keine Rede sein. Wie nämlich nun enthüllt wurde, soll Brad sein Herz an eine ganz andere Frau verschenkt haben...

Brad Pitt ist verliebt

Wie ein Insider nun ausplaudert, soll Brad mit der Schmuckdesignerin und Heilpraktikerin Sat Hari Khalsa frisch anbandeln. So erklärt die Quelle gegenüber "Us Weekly": "Sat ist jemand sehr Spezielles für ihn und jemand, mit dem er gerne Zeit verbringt." Ebenfalls heißt es weiter: "Und sie hat ein schönes Gemüt. Das ist es, was ihn anzieht." Wie süß! Wie es zwischen Brad und Sat wohl weiter geht? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

