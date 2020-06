Brad Pitt: Neue Freundin? Jetzt kommt die Wahrheit raus!

Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche, dass Schauspielkollegin Alia Shawkat Brad den Kopf verdreht hat. Doch was ist dran an den Spekulationen? In einem Interview mit dem Magazin "Vulture" spricht Alia jetzt zum ersten Mal über ihr Verhältnis zu Brad. Die Reaktionen auf das Liebesgerücht seien enorm gewesen, erklärt die 31-Jährige. Alle ihre Freunde hätten sie darauf angesprochen und ihr sogar Fotos von Artikeln geschickt. "Ich fühlte mich einfach überwältigt. Es fühlte sich an, als wenn man nackt in der Schule steht und alle starren einen an", so die brünette Beauty.

Im gleichen Atemzug stellt Alia jedoch klar: "Wir daten nicht. Wir sind nur Freunde." Wie schade! Die beiden hätten ein hübsches Paar abgegeben. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden...

