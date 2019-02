Brad Pitt: Schock-News! Diese Entscheidung bricht ihm das Herz

Eigentlich sah alles nach Versöhnung aus. Im Dezember einigten sich Angelina Jolie und Brad Pitt auf das gemeinsame Sorgerecht für ihre sechs Kinder Vivienne, Knox, Shiloh, Zahara, Pax und Maddox. "Vor zwei Wochen wurde eine Sorgerechtsvereinbarung getroffen, die von beiden Parteien und dem Richter unterzeichnet wurde", bestätigte Angelinas Anwältin Samantha Bley DeJean.

Die Kinder wollen Brad nicht sehen

Doch so richtig scheint die Vereinbarung nicht zu funktionieren. Während sich Angelina ständig mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit zeigt, wurde Brad 935 Tage nicht mehr mit ihnen gesichtet. Brad ist völlig am Ende! Angeblich wollen vor allem Maddox und Pax nichts mehr von ihrem Vater wissen. "Angelina freut sich diebisch, dass Maddox und Pax sich weigern, Brad zu sehen", verriet ein Insider gegenüber "National Enquirer". Angelina soll die Kids regelrecht gegen Brad aufhetzen. "Sie hält sie nicht davon ab, zu lästern oder sich zu beschweren. Das spielt ihr natürlich genau in die Karten."

Angelina Jolie & Brad Pitt: Der Rosenkrieg geht in die nächste Runde!

Insider: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Streit wieder eskaliert!"

Besonders Maddox ist schlecht auf seinen Adoptivvater zu sprechen. Nachdem es zwischen Angelina und Brad 2016 zu einem heftigen Streit im Privatjet kam, ist er für ihn gestorben. “Brad weiß, dass seine Beziehung zu Maddox kaputt ist, aber er verdient zumindest eine Chance mit den jüngeren Kids”, sagte die Quelle weiter. "Brad gibt sein Bestes. Er trinkt kein Alkohol mehr, ist gesund und bereit, der beste Papa der Welt zu sein - aber Angelina legt ihm immer wieder Steine in den Weg. Es ist traurig und frustrierend." Sogar zum 14. Geburtstag seiner Tochter Zahara war der Schauspieler nicht eingeladen. Wenn die Kids zu Besuch sind, dann nur unter Aufsicht. Der Insider ist sich sicher: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Streit wieder eskaliert!"