Reddit this

Brad Pitt: Sein traurigstes Weihnachten! So schlecht geht es ihm

Geschenke einpacken, den Tannenbaum schmücken und das Haus dekorieren: Die letzten Tage hat -Star (54) nur damit verbracht, sich auf das Weihnachtsfest vorzubereiten – denn dieses Jahr sollte es etwas ganz Besonderes werden! Dachte er jedenfalls. Denn schließlich hatte Angelinas Anwältin Samantha Bley DeJean gerade erst auch offiziell mitgeteilt: „Es wurde einer Sorgerechtsvereinbarung zugestimmt, die von beiden Parteien und dem Richter unterzeichnet wurde.“

Brad Pitt kämpft um seine Kinder

Ein Teilsieg für Brad Pitt. Und Anlass genug zu denken, dass er das Fest zum ersten Mal wieder mit seinen Kids würde verbringen können. Doch diese Rechnung hat er leider ohne seine Ex-Gattin gemacht, denn: hat spontan beschlossen, mit Shiloh und Co. über die Feiertage nach Frankreich zu fliegen! Und Brad muss ein weiteres Mal allein Plätzchen essen und Punsch trinken.

Angelina Jolie & Brad Pitt: Es reicht! Die Kids ziehen einen radikalen Schlussstrich

„Brad hat das Gefühl, dass Angelina seine Pläne absichtlich sabotiert, um die Kinder gegen ihn aufzuhetzen“, heißt es aus dem Umfeld des Sechsfach-Daddys. „Er hat große Angst, dass sie die Beziehung zu den Kindern, die er mühsam wieder aufbauen muss, nun endgültig zerstören könnte.“ Steckt also eiskaltes Kalkül hinter Angelinas spontaner Reiseplanung? Möglich.

Angelina Jolie hat einen Geheimplan

Ebenfalls auffällig: In den letzten Tagen wurde die bestens gelaunte Mama Jolie des Öfteren mit den jüngeren Kindern beim Weihnachts-Shopping in Los Angeles gesichtet. Sieht ganz so aus, als würde Santa Angelina wieder einmal eifrig daran arbeiten, die ohnehin schon verwirrten Kids mit Bestechungsgeschenken auf ihre Seite zu ziehen… Klar ist jedenfalls: Ein weiteres Weihnachten ohne Daddy würde Brad Pitt und seine Kinder noch weiter voneinander entfernen. Vielleicht zu weit?