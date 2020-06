Brad Pitt setzt auf Miederware

Demnach setze der sechsfache Familienvater auf die figurformende Wäsche der Marke Spanx, damit seine Figur unter Anzügen, Sakkos und Co. so gut wie nur möglich aussieht und macht damit das, was auch tausende von Frauen seit Jahren für sich entdeckt haben. Die für Männer jedoch noch recht unübliche Miederware soll die Vorteile des Schauspielers betonen, wie ein Nahestehender des Stars dem Magazin berichtet. "Sie minimieren das Schlechte und betonen seine guten Seiten", erklärt dieser. "Brad ist fast 50 und das sieht man langsam." Während Brad Pitt der einzige männliche Vertreter zu sein scheint, dessen Vorliebe für Spanx nun bekannt wird, setzen die Damen der Schöpfung bereits seit Jahren auf die figurformende Wäsche. So gestand die Schauspielerin Octavia Spencer einst, für einen Auftritt gleich drei der Miederhosen übereinander gezogen zu haben. © WENN