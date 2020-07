Brad Pitt & Angelina Jolie: Alle Zeichen stehen auf Versöhnung

Brad besucht Angelina

Wie „Daily Mail“ berichtet, wurde der 56-Jährige am 30. Juni dabei gesehen, wie er zwei Stunden lang Angelina in ihrem Luxus-Anwesen besuchte. Es sieht ganz so aus, als könnten die beiden nun endlich wieder Zeit miteinander verbringen, ohne sich dabei an die Gurgel zu gehen. Es ist das erste Mal, das der Hollywood-Star seit der Trennung bei seiner Verflossenen gesehen wurde!

Auch wenn es für die beiden wohl kein Liebes-Comeback geben wird, dürften sie sich zumindest um ein freundschaftliches Verhältnis bemühen. Immerhin hat das Ex-Paar sechs gemeinsame Kinder! Zum Glück wohnt Brad nicht weit von seiner Familie entfernt. Vielleicht wird er von nun an ja wieder öfter bei Angie gesehen…

Fieser Racheplan gegen Angelina Jolie! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: