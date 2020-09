Brad Pitt & Angelina Jolie: Scheidungs-Eklat! Jetzt wird es richtig schmutzig

Wie das amerikanische Promi-Blatt "US Weekly" berichtet, fordert Brad geteiltes Sorgerecht. Sie ist jedoch dagegen, will sich alleine um den Nachwuchs kümmern. Dazu kommt, dass Angelina Brads neue Freundin Nicole Poturalski ein Dorn im Auge ist. Erst kürzlich verbrachte er mit dem deutschen Model einen romantischen Urlaub auf "Château Miraval". Das Schloss in Frankreich hatte Brad einst mit Angelina gekauft. Dass ihr Ex-Mann jetzt seine neue Flamme dort hin entführte, ist für Angelina ein Schlag ins Gesicht! Laut der Zeitschrift haben sie wegen der ganzen Vorkommnisse jetzt sogar ihre Familientherapie abgebrochen.

Eine Einigung im Streit ist also weiterhin nicht in Sicht. Im Oktober geht der Prozess in Los Angeles in die nächste Runde. Ob dann endlich eine Lösung gefunden wird? Fraglich...

Haben Brad und Ex-Frau Jennifer Aniston eine heimliche Tochter? Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: