Brad Pitt & Jennifer Aniston: Blitzhochzeit und ein Baby

Schließlich trat wie aus dem Nichts Brad wieder in ihr Leben, die Liebe entflammte erneut zwischen ihnen. Jetzt ein weiteres Wunder: Sie bekam die Nachricht, sie dürfte ein kleines Mädchen adoptieren! Jennifer kann ihr großes Glück noch gar nicht fassen.

Bevor das Baby nach Hause kommt, entführt Brad seine Jen noch in ihr Lieblingsresort "One & Only Palmilla" in Cabo – um sie zu heiraten. Damit erfüllt sich für Jennifer ein Traum, den sie gar nicht mehr zu träumen wagte: Sie hat eine eigene Familie!