Brad Pitt und Jennifer Aniston: Wieder ein Paar? Er lässt die Bombe platzen

Daran hat wohl kaum noch einer geglaubt. Aber mal ehrlich, gehofft haben wir es alle: endlich wieder liebevolle Berührungen, sehnsüchtige Blicke und eine innige Umarmung zwischen Brad Pitt (56) und (50) – ja, ja, jaaaaaa! Jahrelang ist sich das einstige Traumpaar bei -Veranstaltungen lieber weiträumig aus dem Weg gegangen. Zu groß war wohl die Scham bei Brad. Und zu tief die Verletzungen bei Jen. Schließlich war die Ehe der beiden 2005 nicht gerade im Guten auseinandergegangen…

Doch seit das Kapitel „Brangelina“ endgültig abgeschlossen ist, scheint wieder etwas ins Rollen gekommen zu sein! Alte Liebe rostet eben nicht… Und bei der Verleihung der SAG vergangene Woche in Los Angeles durften es jetzt endlich alle sehen: Dieses magische Strahlen, die körperliche Anziehungskraft – vor aller Öffentlichkeit, vor Fotografen und Kameras! Für einen kurzen Moment schienen Brad und Jen die Welt um sich herum vergessen zu haben. Nach einer engen Umarmung hielten sie sich weiter an den Händen, steckten die Köpfe zusammen wie verliebte Teenager. Und Brad wollte seine Jen am liebsten gar nicht mehr loslassen…

Liebes-Comeback bei Brad Pitt und Jennifer Aniston?

Selbst später, hinter der Bühne, konnte der Schauspieler seine Blicke nicht von seiner Ex-Liebe wenden: Allein und mit einem Lächeln im Gesicht stand er vor einem Monitor und schaute gebannt zu, wie Jennifer ihren Award entgegennahm. Beide gewannen an diesem Abend: Jennifer für ihre Performance in der -Plus-Serie „The Morning Show“ und Brad für seine Rolle in „Once Upon a Time in Hollywood“. Aber vielleicht gibt es für die beiden ja so viel mehr zu feiern als nur zwei Filmpreise – und zwar den Neustart einer großen Liebesgeschichte! Brad und Jen, Staffel zwei? Da würden wir auf jeden Fall sehr gern wieder zusehen. Und jetzt bezieht endlich Stellung zu den süßen Liebesgerüchten...

Brad Pitt & Jennifer Aniston: Liebescomeback? Ein Insider packt aus!

Gegenüber " Tonight" behauptete Brad Pitt, von den Schlagzeilen nichts mitbekommen zu haben: "Ich weiß nichts. Ich bin wunderbar naiv und das wird auch so bleiben." Aber kann das wirklich die Wahrheit sein? Ein Insider behauptet jedenfalls, Brad und Jen hätten über die Gerüchte herzlich gelacht. Obwohl sich die beiden auf freundschaftlicher Basis regelmäßig treffen sollen, sei mit einem Liebes-Comeback eher nicht zu rechnen. Schade...

