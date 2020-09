Brad Pitt & Nicole Poturalski: Jetzt platzt Angelina Jolie der Kragen!

Angelina tobt vor Wut

Obwohl Brad und Angelina sich schon vor Jahren getrennt haben, ist noch kein Gras über die Sache gewachsen. Noch immer gibt es viele Dinge, die vor Gericht geklärt werden müssen. Und das dürfte sich seit den Liebesgerüchten um den Hollywood-Schönling wahrscheinlich noch schwieriger gestalten!

Wie ein Insider dem "Sunday Mirror" berichtet, ist Angelina wütend, weil Brad seine neue Flamme in das Schloss gebracht hat, in dem das Paar sich einst das Ja-Wort gab. "Angelina kann nicht glauben, dass Brad so tief gesunken ist", heißt es. Sie sei fassungslos darüber, dass ihr Verflossener "sich mit diesem Mädchen so öffentlich in Europa herumtreibt, anstatt sein Liebesleben privat und würdevoll zu verschweigen."