Brad Pitt: Verliebt in jüngere Ausgabe von Angelina Jolie?

Zarte 21 Jahre ist Schauspielerin Ella Purnell jung und hat es offenbar geschafft dem begehrtesten Single-Mann Hollywoods den Kopf zu verdrehen. Besonders pikant: In dem Disney-Streifen "Maleficent", in dem Angelina die Hauptrolle spielte, übernahm Ella den Part der jüngeren Version von ihr.

Brad soll so hin und weg von der hübschen Brünetten sein, dass er ihr in seiner geplanten Serie "Sweetbitter" eine Rolle angeboten haben soll. Ob seine Begeisterung für Ella rein beruflicher Natur ist oder er sich wirklich in sie verliebt hat, ist bis jetzt noch Brads Geheimnis. In den vergangenen Monaten wurde ihm des Öfteren mal eine Liebesaffäre angedichtet – es bleibt abzuwarten, was an dem jetzigen Gerücht dran ist.