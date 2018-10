Brad Pitt: Wieder verliebt? Sie ist offenbar seine neue Freundin

Ist Brad Pitt nach der Scheidung von Angelina Jolie etwa wieder in festen Händen? Jetzt soll er sich in eine Schauspielkollegin verguckt haben...

und waren DAS Traumpaar in . Doch vor zwei Jahren kam es überraschend zur Trennung. Seitdem liefern sich die beiden einen heftigen Scheidungskrieg. Besonders das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder sorgt immer wieder für Zoff.

Margaret Qualley soll Brad Herz erobert haben

Ablenkung findet Brad momentan vor allem bei der Arbeit. Am Set zu „Once Upon a Time in Hollywood“ lernte er Kollegin Margaret Qualley kennen. Ein Kumpel des Schauspielers ist sich sicher: Zwischen den beiden knistert es gewaltig! "Brad und Margaret verbringen auch nach Drehschluss jede Menge Zeit miteinander. Sie verstehen sich super", packte er gegenüber "OK!" aus. Angeblich wird er von seinen Freunden nur noch "Mr. Loverboy" genannt, weil er so viel über die Tochter von Schauspielerin schwärmt. Sind die beiden etwa ein Paar? Single wäre Margaret zumindest. Erst Anfang 2018 trennte sie sich von ihrem Freund Nat Wolff.

Angelina Jolie & Brad Pitt: Große Sorge um Tochter Shiloh!

Angelina Jolie und Jennifer Aniston kochen vor Wut

Doch eine soll über das neue Liebesglück von Brad gar nicht erfreut sein: Angelina Jolie! "Angelina weiß genau, wie romantisch es sein kann, einen Film mit Brad zu drehen. Sie verliebten sich ja auch am Set. Als sie von Margaret und Brad hörte war sie extrem traurig", verriet ein Insider "Hollywood Life". Und auch soll Brads Neue ein Dorn im Auge sein. Schließlich hatte sie sich immer wieder Hoffnungen auf ein Liebescomeback gemacht. Doch daraus wird nichts! "Jen ist am Boden zerstört. Für sie ist das ein Déjà-vu."