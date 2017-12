Braut stirbt kurz nach ihrer Trauung

Die Geschichte ist unglaublich traurig. Kurz nach ihrer Trauung starb in Neuseeland eine 26-jährige Braut. Ihr Mann und die Angehörigen stehen unter Schock. Was ist der Grund für den schnellen Tod der jungen Frau?

Braut stirbt nach ihrer Hochzeit

Schon während der Trauung soll sich die 26-Jährige unwohl gefühlt haben. Als ihr Vater sie zum Altar führte, klagte sie über Kopfschmerzen und Übelkeit. Kurz nach der Zeremonie war die junge Frau tot. Wie sich herausstellte, sei sie an den Folgen einer Hirnhautentzündung gestorben. Ihr Mann und die Angehörigen sind fassungslos.

Ihr Ehemann und ihre Familie trauern um die junge Braut

Wie der Witwer gegenüber "New Zealand Herald" berichtet, könne er den Tod seiner Frau nicht begreifen. So sagt er: "Das ist alles unglaublich schwer zu begreifen. Sie wurde uns ohne Vorwarnung von dieser grausamen, tödlichen Krankheit genommen." Auch die Familie der 26-Jährigen wendet sich mit einem rührenden Statement an die Öffentlichkeit: "(..) sie war so glücklich, verheiratet zu sein, und die Hochzeit war ein wunderschönes, fröhliches und von Liebe umgebenes Ereignis."