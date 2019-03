Brigitte Nielsen: Erschütternde Baby-Beichte!

Oh je! In einer erschütternden Baby-Beichte lässt Brigitte Nielsen ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Es wird nicht ruhig um und das Thema Schwangerschaft! Erst vor einigen Tagen eröffnete die 55-Jährige, dass sie über Baby Nummer 6 nachdenkt. Nun die nächsten Neuigkeiten...

Brigitte Nielsen: Jetzt spricht sie über Baby Nummer 6!

Brigitte Nielsen spricht über Schwangerschafts-Probleme

Im vergangen Jahr brachte Brigitte Nielsen ihre kleine Tochter Frida zur Welt. Obwohl für die damals 54-Jährige die Schwangerschaft nicht immer reibungslos verlief, schien es Mutter und Baby nach der Entbindung blendend zu gehen. Doch jetzt das Traurige! Wie die Power-Frau nun berichtet, musste sie vor allem vor ihrer Schwangerschaft eine schwere Zeit durchstehen, die sich über mehrere Jahre erstreckte...

Brigitte Nielsen musste 11 Jahre warten

Wie Brigitte nun berichtet, wartete sie ganze elf Jahre darauf, um schwanger zu werden. So erklärt sie gegenüber " "-"Exclusiv": "Ich habe elf Jahre lang versucht, schwanger zu werden. Es war nicht einfach und nicht jede Frau wäre bereit, das durchzumachen, was ich durchgemacht habe." Was für traurige Nachrichten! Ein Glück, dass Brigitte die Mama-Zeit nun in vollen Zügen genießen kann.