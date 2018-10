Reddit this

Brigitte Nielsen: Fotos aufgetaucht! So sexy zeigt sie sich nach der Schwangerschaft!

Als vor einigen Monaten ihre Schwangerschaft bekannt gab und im Juni ihr Baby zur Welt brachte, überschlugen sich die Schlagzeilen über die Power-Frau. Vor allem das Alter von Brigitte spielte für viele ihre Fans eine erhebliche Rolle. Wie gut die 55-Jährige jedoch die Strapazen der Geburt und Schwangerschaft weggesteckt hat, zeigen die neusten Fotos der !

Brigitte Nielsen: So verlief ihre Schwangerschaft wirklich!

Brigitte Nielsen: So sexy ist sie nach der Geburt

Via " " teilt Brigitte nun ein paar Fotos mit ihren Fans, die ihren "Mami-Glow" perfekt in Szene setzen. Die Beauty präsentiert sich dabei in einer atemberaubenden Abendrobe auf dem Red Carpet - von den Strapazen der Geburt und der Schwangerschaft fehlt absolut jede Spur. Das solche Schnappschüsse von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist somit kaum verwunderlich!

Brigitte Nielsen: Ihre Fans lieben ihre Bilder

Wie unter dem Post von Brigitte deutlich wird, hat sie mit ihren Fotos bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Wow! Siehst toll aus!" sowie "Eine wunderschöne Dame... " Mehr Fan-Bewunderung geht wohl kaum. Ob Brigitte in der nächsten Zeit ihr Beauty-Geheimnis wohl lüften wird? Wir können gespannt sein...