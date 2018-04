Brigitte Nielsen im Rollstuhl: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Dieser Anblick ist ein Schock für alle Brigitte Nielsen-Fans. Die Ex-Dschungelcamp-Königin ist eigentlich für ihre lebensfrohe Art bekannt. Die neusten Bilder der Hollywood-Diva sprechen jedoch eine andere Sprache. Zu sehen ist Brigitte Nielsen, wie sie in einem Rollstuhl durch den Flughafen der US-Metropole Philadelphia geschoben werden musste. Was fehlt der 54-Jährigen?

Sylvester Stallone: Meine Töchter treiben mich in den Wahnsinn

Brigitte Nielsen im Rollstuhl

Während die 54-Jährige noch vor knapp sechs Jahren im Dschungelcamp vor Lebensenergie strotze, scheint es ihr mittlerweile alles andere als gut zu gehen. Dies zeigen zumindest die neusten Aufnahmen der Ex von Sylvester Stallone. Brigitte Nielsen ist dabei zu sehen, wie sie Inkognito mit Sonnenbrille und Mütze über den Flughafen von Philadelphia geschoben wird. Kaum verwunderlich, dass ihre Fans bei diesem Anblick in großer Sorge um ihr Idol sind. Viele fragen sich: "Was fehlt der Power-Blondine?"

Brigitte Nielsen: Ihre Fans sind in Sorge

Dass die Fans von Brigitte Nielsen bei dem Anblick der Hollywood-Diva in großer Sorge um deren Gesundheit sind, ist kaum verwunderlich. Warum Brigitte momentan allerdings im Rollstuhl sitzt, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Die 54-Järige gab dazu noch kein Statement ab. Ist zu hoffen, dass sich die Situation schnell aufklärt...