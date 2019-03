Brigitte Nielsen: Jetzt spricht sie über Baby Nummer 6!

Es wird nicht ruhig im Familienleben von . Im vergangen Jahr erblickte Brigittes kleine Tochter das Licht der Welt. Seitdem ist sie stolze Mama von fünf Kindern. Doch nun die Überraschung! In einer unerwarteten Beichte spricht Brigitte nun von Baby Nummer 6!

Brigitte Nielsen: Große Sorge nach der Geburt ihrer Tochter!

Brigitte Nielsen: Baby Nummer 6?

Wie Brigitte nun berichtet, könnte sie sich vorstellen, mit ihrem Partner Mattia noch ein Kind zu bekommen. So erklärt sie in der italienischen Talk-Show "Non è la D'Urso": "Ich bekomme vielleicht ein weiteres Baby. Es wäre das sechste. Sag niemals nie. Er liebt unsere kleine Prinzessin, aber er hätte auch gerne einen Jungen." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Wir beide wussten schon immer, dass wir zusammen ein Baby wollen, egal ob Mädchen oder Junge. Aber tief in meinem Herzen hatte ich gehofft, dass es ein Mädchen werden würde. Ich habe bereits vier Jungs, also ja, ich habe auf eine kleine Prinzessin gehofft." Wie süß! Auch von der Kritik, dass Brigitte mit 54 Jahren noch ein Kind zur Welt brachte, lässt sich die Power-Frau nicht entmutigen...

Brigitte steht über sämtlichen Kritiken

Meine kleine Frida bringt mir so viel Freude (...) Ich kann Kritik vertragen. Ich verstehe, was manche Leute sagen. Wenn meine Mutter mit 54 zu mir gesagt hätte, dass sie schwanger ist, als ich 20 war, bin ich nicht sicher, wie ich reagiert hätte, erklärt Brigitte weiter. Ob uns Brigitte in diesem Jahr noch mit einer Baby- überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...