Brigitte Nielsen: Orgasmus bei Promi Shopping Queen!

Kein Wunder also, dass die 51-Jährige bei der heutigen Folge von "Promi Shopping Queen" auf ihre weiblichen Reize setzte und sich beim Shoppen halbnackt in der Umkleide zeigt. Doch nicht nur das. Vor laufender Kamera verkündete Brigitte dann irgendwann auch noch, dass sie gerade einen Orgasmus habe.

Aber keine Angst: Was erst mal ziemlich extrem klingt, war eigentlich ganz harmlos. Denn Brigitte war vom Catering bei Gastgeber Massimo Sinato (33) so angetan, dass sie während des Essens gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus kam und in dieser Situation eben von einem Geschmacks-Orgasmus sprach.

Zumindest bei ihren Shopping-Kolleginnen sorgte Brigitte mit dieser Äußerung für Belustigung vielleicht ja genau die richtige Taktik, um noch den ein oder anderen Sympathiepunkt abzugreifen?