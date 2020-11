Britischer TV-Star John Sessions: Er verstarb mit 67 Jahren!

Große Berühmtheit erlangte John Sessions vor allem durch Rollen wie "Die Eiserne Lady", "Mr. Holmes" oder auch "Loving Vincent". Ebenfalls war er regelmäßig in der britischen Fernsehsendung "Whose Line Is It Anyway?" zu sehen. Nun schloss der Schauspieler für immer seinen Augen. So wendet sich nun das Management des Schauspielers mit der traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit...