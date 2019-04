Britney Spears: Nervenzusammenbruch in der Psycho-Klinik!

Es wird nicht ruhig bei ! Seit einigen Tagen soll sich Britney im "Promises Treatment Center Malibu" befinden, um neue Kraft zu tanken. Die jüngsten Ereignisse machen ihr nun jedoch einen Strich durch die Rechnung...

Britney lässt sich selber einweisen

Via " " berichtete Britney ihren Fans, dass sie sich vorerst in psychologische Behandlung begibt. So verkündete sie: "Wir alle brauchen manchmal eine kurze 'Ich-Zeit'". Vor allem der schlechte Gesundheitszustand ihres Vaters setzte Britney in den letzten Monaten mächtig zu. Doch wie nun bekannt wurde, findet Britney selbst im "Promises Treatment Center Malibu" nicht die nötige "Ich-Zeit". Ganz im Gegenteil sogar...

Britney rastet in Klinik aus

Wie es heißt, soll Britneys Ex Kevin Federline die Gunst der Stunde nutzen, um Britney mit einem Rechtsstreit das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder zu entziehen. Da Britneys Vater auf Grund seiner Gesundheit momentan ausgeschaltet ist und Britney im "Promises Treatment Center Malibu" ebenfalls die Hände gebunden sind, soll Kevin bereits die ersten Rechtsschritte dafür unternommen haben. Für Britney alles andere als leicht. So berichtet ein Mitarbeiter der Einrichtung: "Sie weinte nur noch und schrie, dass Kevin ihr Leben zerstören will. Es war beängstigend. Die Ärzte mussten ihr Beruhigungsmittel geben." Arme Britney!