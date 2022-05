Britney Spears: Psycho-Drama! Warum hilft ihr keiner?

Seitdem feiert die Sängerin ihre Freiheit am liebsten splitterfasernackt. Mal rekelnd am Strand, mal nur von ihrem Hund bedeckt. So nackt, so gut – doch jetzt postete Britney gleich zwölf Nacktbilder innerhalb von gerade einmal fünf Stunden. Darauf ist die Sängerin in der immer gleichen Pose, nur mit unterschiedlichen Filtern in Mexiko zu sehen. Mal schreibt sie dazu „Ich liebe euch alle so sehr“ oder „Warum sehe ich im Urlaub immer zehn Jahre jünger aus?“.