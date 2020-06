Britney Spears schenkt ihrem Freund ein 45.000 Dollar-Motorrad

Geburtstag ein Motorrad. Und nicht nur irgendeines: Die edle "X132 Hellcat" hat einen satten Wert von 45.000 Dollar!

Im Video zu ihrer Single "Criminal" spielen Britney Spears und Jason Trawick ein Gangster-Pärchen. An dieses Video muss Britney in letzter Zeit viel gedacht haben, denn sie twitterte: "Happy Birthday Jason. Er sah in dem Video so cool aus, dass ich ihm einfach ein Motorrad schenken musste."

Das Motorrad ist die dritte Generation einer begehrten Maschine. Ihre vorigen Modelle besitzen Stars wie Tom Cruise, Brad Pitt und Bruce Springsteen. Britney Spears ist eine der ersten Prominenten, die dieses Modell der dritten Generation kaufen konnten.

Leider ist das Motorrad nicht rechtzeitig zum Geburtstag von Jason Trawick fertig geworden. Es wird erst in den nächsten Tagen in das Haus von Britney Spears und ihrem Freund geliefert.

Dafür konnte Jason direkt an seinem Geburtstag seine tolle neue Motorradjacke anprobieren. Die hat Britney Spears für bescheidene 940 Dollar beim Hersteller gleich zum Motorrad dazu gekauft.

Jason Trawick scheint sich auf jeden Fall über seine Geschenke zu freuen. Britney Spears postete bei Facebook ein Bild von seinem zukünftigen Motorrad und ein Bild von ihm, strahlend in seiner neuen Jacke.

