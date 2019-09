Reddit this

Britney Spears: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Während die Söhne von ihren Geburtstag feiern, fliegt die Sängerin zur gleichen Zeit nach Hawaii in den Urlaub. Ein seeehr unkluger Schachzug!

Britney Spears: Haar-Knaller! Sie überrascht mit einer neuen Frisur

Die Kinder von Britney Spears feierten ohne ihre Mutter

Als Jayden vor einer Woche die 13 Kerzen auf seiner Geburtstagstorte auspustete, befand sich seine Mutter nicht einmal in derselben Zeitzone. Auch als sein Bruder Sean vergangenen Samstag die Geschenke zum 14. auspackte, war Mama weit weg. Britney Spears fehlte auf den Geburtstagen ihrer beiden Söhne: Sie war stattdessen auf Hawaii. Nicht im Beach-Urlaub – sondern im Zwangs-Exil unter Palmen!

Britney ist mit ihren Nerven am Ende

"Sie hat große Angst, das Sorgerecht für die beiden Jungs nie wieder zurückzubekommen", so ein Freund zum "People"-Magazin. Denn nach ihrem schlimmen Psycho-Kollaps 2008 wurde die alleinige Verantwortung an ihren Ex-Mann Kevin Federline übertragen, Britney hat lediglich Besuchsrecht. Doch nachdem Britney mit der Vermögensverwalterin Jodi Montgomery Anfang September ein neuer gesetzlicher Vormund zur Seite gestellt wurde, kann jetzt auch der Umgang mit ihren Söhnen neu verhandelt werden. Eine extrem aufreibende Situation. "Brit ist nervlich am Ende, es ist schwierig für sie, einigermaßen stabil zu bleiben", schreibt "People".

Britney Spears muss auf Sicherheitsabstand gehen

Deshalb sei sie von Jodi Montgomery auch erst mal nach Hawaii geschickt worden, weit weg von ihren Söhnen, die in Kalifornien leben. Sicherheitsabstand, sozusagen. Denn ein emotionaler Birthday-Breakdown im Beisein der Jungs wäre eine Katastrophe gewesen, für die Kinder und für Britney. Kevin, der mit seinen Söhnen feierte, wollte Brit angeblich auf keinen Fall dabeihaben. Weil er weiß, wie schnell sie ausrasten kann. Schließlich hat er gerade ihren Dad angezeigt: Jamie Spears soll Sean attackiert haben. Auch wenn er und sein Bruder ihre Mama an den Geburtstagen vermisst haben: Ihre Abwesenheit war womöglich für alle Beteiligten ein Geschenk.

