Britney Spears: Trauriges Karriere Aus! Sie kehrt nicht zurück!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Wochen meldet sich Britney zu Wort und berichtete, dass sie sich selber in eine psychiatrische Klinik einweisen ließ, um neue Kraft zu tanken. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Britney Spears: Nervenzusammenbruch in der Psycho-Klinik!

Britney Spears geht nicht nach Vegas zurück

Seit Jahren ist Britney Spears ein fester Bestandteil der Las Vegas Show-Größen und feiert mit ihren Auftritten absolute Mega-Erfolge. Doch jetzt der Schock! Wie nun Britneys Manager, Larry Rudolph, gegenüber "TMZ" berichtet, soll Britney vorerst nicht nach Vegas zurückkehren. So erläutert er: "Als die Person, die ihre Karriere lenkt…, bin ich mir sicher, dass sie nicht wieder zurück nach Vegas gehen soll. Nicht in naher Zukunft und vermutlich niemals wieder." Doch damit nicht genug! Auch von einem allgemeinen Karriere-Aus ist die Rede...

Britney sollte ihre Karriere beenden

Wie der Manager von Britney weiter berichtet, sollte Britney auch über ein allgemeines Karriere-Aus nachdenken. So ist er der Meinung: "Ich will nicht, dass sie jemals wieder arbeitet, so lange sie nicht physisch, mental und mit Leidenschaft dazu bereit ist. Wenn dieser Zeitpunkt niemals wieder eintritt, dann ist es eben so. Ich werde sie nicht dazu zwingen." Wie furchtbar! Ob Britney allerdings der gleichen Meinung ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu.