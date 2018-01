Britney Spears: Verlobung mit Sam Ashgari?

Tritt Britney Spears etwa wieder vor den Traualtar? Die Sängerin wurde jetzt mit einem ziemlich auffälligem Diamant-Ring am Finger gesehen...

Britney Spears: Hochzeit mit Sam Ashgari

"Daily Mail" zeigt Bilder von Britney Spears am Strand, auf denen ein funkelnder Diamant an ihrem Finger zu erkennen. Hat er ihr etwa die Frage aller Fragen gestellt?

Erst vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass Britney Spears sowieso schon die Hochzeit plant. Denn Sam soll sogar schon einen Ehevertrag unterschrieben haben. "Wahrscheinlich wollen sie in der kleinen Kapelle im Caesars Palace mit nur zwei Trauzeugen heiraten und später dann einen Hochzeitsempfang mit den Familien veranstalten", so ein Insider gegenüber "OK!".

Britney Spears: Ihre Ex-Männer

Für Britney Spears wäre es die dritte Ehe. Sie hat 2004 ihren Schulfreund Jason Alexander in Las Vegas geheiratet. Die Ehe wurde allerdings nach 55 Stunden wieder annulliert. Im gleiche Jahr heiratete sie Kevin Federline. Die beiden haben die zwei gemeinsamen Söhne Jayden James und Sean Preston.