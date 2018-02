Britney Spears: Wunderbare Neuigkeiten!

Britney Spears könnte im Moment wohl nicht glücklicher sein! Sie ist in Topform, geht bald auf große Tour und ist total verliebt in ihren Freund Sam Ashgari. Jetzt könnte sie auch endlich wieder ihr eigener Herr sein!

Britney Spears: Verlobung mit Sam Ashgari?

Britney Spears will ihre Vormundschaft aufheben lassen

Seit 2008 hat Jamie, der Vater von Britney Spears, die Vormundschaft über. Seit mittlerweile zehn Jahren kontrolliert er jetzt das Leben seiner Tochter. Doch damit soll nun endgültig Schluss sein. "Sie fühlt sich selbstsicher genug, um die Kontrolle über ihr Leben wieder zu übernehmen. Der Fortschritt, den Britney in den letzten Jahren gemacht hat, ist enorm. Britney wurde von ihren Beratern erklärt, dass die beste Chance, die Vormundschaft aufheben zu lassen, darin besteht, wenn ihre Co-Vormünder und Ärzte überzeugt sind, dass es in ihrem besten Interesse passiert", verrät ein Insider gegenüber "US Weekly".

Britney Spears: Nach der Tour endlich frei?

Wie berichtet wird, hofft Britney Spears vor allem darauf, ihren Vater nach der Tour im Juli zu überzeugen, wie stabil ihr Zustand ist. Sie ist guter Hoffnung und will Jamie auch nicht ganz die Kontrolle abnehmen. Auf die Finanzen soll er weiterhin ein Auge haben. "Sie möchte, dass die Vormundschaft über sie als Person zum Ende kommt, damit sie wieder ihre eigenen Entscheidungen treffen kann", so der Insider weiter.

Britney Spears: Hochzeit mit Sam?

Doch welche Rolle spielt ihr Freund Sam Ashgari bei dieser Entscheidung? Immer wieder machen Gerüchte die Runde, dass Britney Spears und er heiraten und Kinder haben wollen. Eigentlich Dinge, die Brit auch mit ihrem Vater klären muss. Sollte die Vormundschaft Geschichte sein, braucht das Paar endlich keine Erlaubnis.....