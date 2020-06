Britt Hagedorn: Wundervolle Neuigkeiten!

moderierte 12 Jahre lang ihre Talkshow in Sat.1. Nach ihrem Show-Aus ist es ruhig um die Talk-Lady geworden – jetzt gibt es wundervolle Neuigkeiten.

Ihre Show „Britt – Der Talk um Eins“ war über viele Jahre ein Mega-Erfolg für Sat.1 und erzielte Top-Quoten. Zwar war sie immer mal bei Sat.1 Gold zu sehen, nun kehrt sie aber mit einer eigenen Sendung auch bei Sat.1 zurück.

In ihrem neuen Magazin „Total gesund“ soll sich alles rund um das Thema Gesundheit drehen – unter anderem um den menschlichen Körper und die richtige Ernährung. Die neue Sendung startet am 20. November, wie „DWDL“ schreibt. Das Magazin läuft im Anschluss an das „Frühstücksfernsehen“ – das Besondere daran ist aber: „Total gesund“ läuft nicht täglich, sondern immer nur montags um 10 Uhr.

Da das „Frühstücksfernsehen“ in Sat.1 sehr gut läuft, hat Britt beste Voraussetzungen, dass die Zuschauer danach dran bleiben und das neue Magazin ein Quoten-Hit wird. Neben Britt moderierte sie übrigens auch die Kuppelshow „Schwer verliebt“ und „Das große Backen“. In Sat.1 Gold präsentiert sie das Format „Mein schönstes Ich“, so Frauen umgestylt werden.