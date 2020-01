Brittani Boren: Baby von Youtuberin stirbt mit 3 Monaten!

Reddit this

Brittani Boren wollte eigentlich nur ein besinnliches Weihnachten mit ihrem Mann und den fünf Kindern verbringen. Doch die Feiertage wurde für die Youtuberin zum absoluten Albtraum...

Rapperin Lexii Alijai stirbt an Neujahr mit nur 21 Jahren!

Brittani Borens Baby hatte einen Atemstillstand

Am 26. Dezember legte sie ihren 3 Monate alten Sohn Crew zum Schlafen ins Bett. Wenig später der Schock! Er atmete nicht mehr. Die Eltern brachten ihr Kind sofort ins Krankenhaus. Dort wurde er an Atmungsgeräte angeschlossen. "Bitte betet für mein Baby, das kann alles nicht wahr sein", schrieb Brittany auf . "Crews kleiner irdischer Körper ist immer noch bei uns, obwohl ich weiß, dass er schon im Himmel tanzt und spielt. Wir müssen in den nächsten zwölf Stunden einige harte Entscheidungen treffen, die keine Eltern jemals machen müssen sollten. Der Schmerz ist unerträglich."

Doch für Crew kam jede Hilfe zu spät. Die Schäden durch den Sauerstoffmangel waren zu hoch. Die Eltern entschieden sich, seine Organe zu spenden und dadurch "wahrscheinlich drei oder vier Babys retten können." Wir wünschen der Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft!

Auch von diesen mussten wir uns 2019 verabschieden: