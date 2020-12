Brittanya Karma: Deutsche YouTuberin stirbt nach Corona-Infektion

Trauriger Abschied von Brittanya

"Ich bin sprachlos. Das Leben ist unfair", schreibt der Bruder der Vloggerin auf seinem Instagram-Kanal. "Mit dir aufzuwachsen, war so toll. Du hast mir so viel beigebracht. Das Leben ist so wertvoll."

Erst im August hatte Brittanya den Heiratsantrag ihres Freundes angenommen. Auf seinem Instagram-Profil häufen sich bereits die Beileidsbekundungen:

"Mein Beileid, möge sie in Frieden ruhen und auf dich Acht geben als Engel. Bleib stark Gott ist bei dir."

"Ich kann es gar nicht fassen... mein tiefstes Beileid."

"Ich will einfach weinen. Dass so eine unglaubliche Frau von uns gegangen ist, ist wirklich schmerzhaft. Ich möchte mir nicht vorstellen, was das für ein Schmerz für dich ist. (...) Wir werden sie nie vergessen und immer in unseren Herzen haben."