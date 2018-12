Brooklyn Beckham: Enthüllt! Diese Model ist seine Neue!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei den Beckhams. Während in der letzten Zeit immer wieder darüber spekuliert wurde, ob David und Victoria Beckham getrennte Wege gehen wollen, scheint ihr Sohn in Sachen Liebe mehr Glück zu haben...

Victoria & David Beckham: Intime Sex-Beichte!

Brooklyn Beckham zeigt sich mit seiner neuen Freundin

Alle Augen waren nur auf sie gerichtet, als Brooklyn Beckham mit seiner neuen Freundin eine Fashion-Party in London verließ. Wie ein Partygast gegenüber "Us Weekly" berichtet haben soll, soll Brooklyn sich den ganzen Abend liebevoll um seine neue Herzdame gekümmert haben. So heißt es: "Er hat ihr seine ganze Aufmerksamkeit geschenkt und sich sehr lieb um sie gekümmert." Wie süß! Doch wer ist die Unbekannte?

Das ist die neue Freundin von Brooklyn Beckham

Bei der an der Seite von Brooklyn handelt es sich um niemand geringeres, als Model Hana Cross. Die 21-Jährige wurde bereits von der "Vogue" als das Nachwuchs-Model bezeichnet. Die Schönheit passt somit perfekt in das Beute-Schema des Kicker-Sohnes. Ist zu hoffen, dass die beiden eine harmonischere Beziehung führen, als momentan die Eltern von Brooklyn.