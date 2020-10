Brooklyn Beckham: Skandal-Bild aufgetaucht!

Eine Charity-Organisation schlägt bei dem Anblick Alarm! Dianna Nammi, die Gründerin der Frauenrechtsorganisation KWRO, macht ihrem Ärger gegenüber "Daily Mail" Luft.

"Ich denke, niemand sollte sich über ein so ernstes Thema lustig machen. Das ist sehr wichtig. Eine Organisation wie die unsere hat so viele Frauen gesehen, die Opfer von Gewalt wurden. Manche dieser Frauen wurden von ihren eigenen Familien erwürgt oder von Ehemännern ermordet, von Partner oder ihren Freunden", äußert sie sich. Und sie geht noch weiter und spricht Brooklyn direkt an: "Er ist 21 und ich denke, er sollte reif genug sein zu wissen, dass es ein wirklich ernstes Thema ist. Und ich denke, er sollte sich offen bei den Menschen entschuldigen und sagen, dass er einen großen Fehler begangen hat."