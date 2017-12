Bruce Brown ist tot. Der Produzent von Surffilmen ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Seine bekanntesten Filme waren „The Endless Summer“ und „Slippery when wet“. Der Produzent war selber leidenschaftlicher Surfer. 2009 wurde er in die Hall of Fame für Surfer in Huntington Beach aufgenommen.

Weitere Filme von ihm waren unter anderem „Surf Crazy“, „Surfing Shorts“, „Barefoot Adventure“, „Water-Logged“ oder „The Edge“. Surfen hatte Anfang der 60er Jahre keinen guten Ruf. Bruce Brown schaffte es mit seinen Filmen, dem Surfsport eine neue Identität zu verpassen. Surfen galt damals als rebellischer Lifestyle und mit seinen Filmen ist es ihm gelungen, dass der Sport von den Menschen wieder wahrgenommen wurde.