Bruce Darnell: Ist sein Bruder ein Supertalent?

Als der 30jährige Lazarus Gita Mwangi die Bühne der Castingshow betrat, konnte sich der Kenianer über eine ganz besondere Begrüßung durch den quirligen Juroren Bruce Darnell freuen. "Mein Bruder!", rief er dem aufgeregten Kandidaten entgegen. "Wo warst Du so lange?", fragte Bruce weiter. Wer jetzt an eine herzergreifende Familienzusammenführung glaubt, wird allerdings enttäuscht. Bei dem jungen Herren handelte es sich nicht um den leiblichen Bruder des Ex-Models Bruce erlaubte sich aufgrund der gemeinsamen afrikanischen Wurzeln nur einen kleinen Scherz. Typisch Bruce.

Zwar ist der Kandidat Lazarus kein Verwandter des Jurors ein Supertalent ist er aber allemal! Mit einer beeindruckenden Show begeisterte der Schlangenmensch alle und sicherte sich vollkommen verdient einen Platz in der nächsten Runde. Nennt man das jetzt eigentlich Vetternwirtschaft?...