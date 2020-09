Bruce Williamson: Der "The Temptations"-Sänger ist tot

Große Trauer um Bruce Williamson! Der "The Temptations"-Sänger ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Sein Sprecher verkündete am Montag gegenüber "USA Today", dass er einen Tag zuvor an den Folgen seiner Covid-19-Infektion starb. Er hatte sich kürzlich einer Gallenblasen-OP unterzogen. Dabei wurde im August auch festgestellt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat.