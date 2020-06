Brückentage: So kassiert ihr 2018 doppelt so viel Urlaub!

Auch die Brückentage an Himmelfahrt und Pfingsten sind für alle Arbeitnehmer von Vorteil. So könnt ihr an Himmelfahrt vom 30.04. bis 11.05. Urlaub einreichen und habt mit dem Tag der Arbeit bis zum 13.05. frei. Auch an Pfingsten können mit neun Urlaubstagen 17 freie Tage für euch eingeplant werden. Dabei müsst ihr nur zwischen dem 07.05. bis 18.05. euren Urlaub anmelden.