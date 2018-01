BTN: Falko Ochsenknecht aka Ole verlässt die Serie!

Neben Lutz Schweigel gehört auch Falko Ochsenknecht zu den Urgesteinen bei „Berlin – Tag & Nacht“. Der Darsteller steigt nun überraschend nach mehr als 6 Jahren aus der Serie aus.

Seinen Ausstieg hat Falko Ochsenknecht aka Ole jetzt selbst bei Facebook bestätigt. Der Darsteller hat sich aber nicht selber zu dem Ausstieg entschieden, wie er in dem sozialen Netzwerk mitteilte. Liebe Zuschauer, Fans und Hater, Nach 6,5 Jahren steige ich bei Berlin Tag und Nacht aus. Ich selber habe diese Entscheidung nicht getroffen! Einige von euch werden froh sein und andere vielleicht nicht. Ich möchte mich bei allen für die geile Zeit bedanken. Danke an die Fans, an Filmpool, an RTL2 und ans ganze Team. Natürlich haben wir einen guten Kontakt zueinander“, schreibt Falko Ochsenknecht bei Facebook.

„Mein großer Traum ist es Schlagersänger zu werden und nun werde ich versuchen diesen Traum zu verwirklichen. Einen ‘Daumen hoch’ an die Firma Filmpool und an RTL2 die mir mit einer schönen Ausstiegsstory den Weg so einfach wie möglich machen wollten um diesen Traum nachgehen zu können. Ich hoffe ihr werdet den ‘Ole’ nicht vergessen“, heißt es weiter in dem Statement.

Ole ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ keinen Serientod gestorben. Es ist also nicht ganz ausgeschlossen, dass Falko Ochsenknecht demnächst wieder zurückkommt. Zunächst müssen sich die Fans von dem beliebten Darsteller jedoch verabschieden…