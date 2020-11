"BTN"-Star Liza Waschke: Es reicht! Bei diesem Thema platzt ihr der Kragen

Liza platzt der Kragen

Ein Fan will wissen, über welche Themen in der Gesellschaft öfter gesprochen werden müsste. Da fallen Liza so einige Themen ein! Besonders wenn es um häusliche Gewalt und Vergewaltigungen geht, müsse man ihrer Meinung nach sehr offen sein. "Es kann nicht sein, dass Frauen immer noch die Schuld bei sich suchen", feuert sie. "Und Typen, die dann sagen 'Du bist ja selber Schuld, wenn du so angezogen bist", denen würde ich eiskalt den Schwanz abhacken. Wir Frauen können mittlerweile so rumlaufen, wie wir wollen und das ist keine Einladung für euch."

Auch Themen wie Menstruation, Schönheitsoperationen, Mobbing über Social Media und Frauenfeindlichkeit sind der 30-Jährigen sehr wichtig. Über diese müsse man stets offen und ehrlich sprechen.