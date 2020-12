"BTN"-Star Liza Waschke: Mega-Überraschung! Damit hat keiner gerechnet

Liza begeistert mit Cover-Version

Zusammen mit ihrem Duett-Partner singt Liza "If The World Was Ending" von JP Saxe und Julia Michaels. Die beiden lassen sich bei ihrem Song vom Klavier begleiten und gehen voll darin auf. Dabei trägt die 30-Jährige ein schwarzes Abendkleid, High Heels und roten Lippenstift. Doch nicht nur ihr Look sorgt für Begeisterung! Auch ihre Stimme hat es den Fans richtig angetan. Auf Lizas Instagram-Account häufen sich bereits die begeisterten Kommentare:

"Deine Stimme ist einfach unverkennbar. Mega geiler Wiedererkennungswert und super Gefühl."

"Woooow, diese leicht rauchige Mischung in deiner Stimme. Einfach nur wow. Gänsehaut."

"Ich muss sagen, das hast du toll gemacht. Deine Höhen sind super. Und im 2. Teil deines Verses hast du echt einen tollen Klang!"

"Der Song ist wirklich toll geworden und ich kann ihn laufend anhören."

Wie schön! Über so viel Lob dürfte Liza sich sicherlich sehr freuen...

