"BTN"-Star Lutz Schweigel: Große Trauer um seinen Hund Brutus

Trauriger Abschied von Brutus

Zu einer Fotocollage von Brutus schreibt Lutz: "Nach 3 1/2 Jahren voller Liebe, Leben und Hundekraft hat mein Kleiner es in dieser Nacht nicht mehr geschafft. Er hatte so ein wundervolles Wesen, keine Gedanken an Ruhm, Gier und dem ganzen Bösen. Er war in dieser, wenn auch kurzen Zeit, immer für mich da und hörte mir zu, egal zu welcher Zeit! Ich hoffe, mein Freund, du wirst da oben Nick und Major begegnen und ihr werdet gemeinsam an fetten Knochen rumkneten. Du musstest dir oft meine komischen Gedichte anhören. Also, mein Freund gute Reise! Hab dich lieb."