"BTN"-Star Lutz Schweigel: Traurige Worte! Große Sorge um seine geliebte Mutter

Lutz ruft seine Follower dazu auf, sich in dieser schwierigen Zeit auf die wichtigen Dinge des Lebens zu konzentrieren. "Also kümmert euch um das, was wirklich wichtig ist, kümmert euch um die, die wirklich wichtig sind! In diesem Sinne: haltet zusammen und steht es zusammen durch! Und danke an alle Hilfskräfte, Pfleger, Menschen, die jeden Tag mit Menschen arbeiten müssen und helfen!"