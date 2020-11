"BTN"-Star Nathalie Bleicher-Woth: Erschütternde Beichte! So sehr leidet sie wirklich

Schockierende Beichte

"'Du scheiß Lesbe', 'Du brauchst erst mal einen richtigen Mann', 'Und du nennst dich Christ?', 'Willst du keine Kinder kriegen?!' Dies sind Sätze, die ich mir tagtäglich anhören muss", schreibt Nathalie aufgebracht. "Mich macht das einfach traurig, auch wenn ich mittlerweile eigentlich eher drüberstehe. Dennoch: wieso sind manche Menschen so gemein und gehässig? Es ist nichts Schlimmes, das gleiche Geschlecht zu lieben. Und ich muss deshalb auch nicht so aussehen, wie sich die meisten Menschen eine 'Lesbe' vorstellen. So oft passiert es, dass ich mit meiner Sexualität einfach nicht ernst genommen werde, was schlimm genug ist."