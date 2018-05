BTN-Star Saskia Beecks: Traurige Trennung!

Sie waren doch so verliebt, doch jetzt ist alles aus! BTN-Star Saskia Beecks und ihre Freundin Jenny haben sich völlig überraschend getrennt.

BTN-Star Saskia Beecks: So hat sie 30 Kilo abgenommen!

Saskia Beecks verkündet das Liebes-Aus

Erst im vergangenen Sommer zeigte sich Saskia Beecks zum ersten mal mit Jenny in den sozialen Netzwerken. Die beiden wirkten extrem verliebt. Jetzt die überraschende Trennung! Aber was ist passiert? Dazu schweigt die BTN-Beauty. Doch so viel verrät sie: Jenny und sie haben sich im Guten getrennt. Traurig ist die Trennung trotzdem...

"Leider habe ich nicht so schöne Nachrichten für euch. Aber da ihr mich oder uns immer unterstützt, möchte ich ehrlich zu euch sein: Jenny und Ich sind leider kein Paar mehr. Wir haben uns friedlich getrennt und es war eine beidseitige Entscheidung", schreibt Saskia Beecks bei Instagram.

Ein Beitrag geteilt von Saskia Beecks (@saskiabeecks67) am Mai 13, 2018 um 11:23 PDT

Saskia Beecks: "Jeder muss das jetzt erst einmal auf seine eigene Art und Weise verarbeiten!"

Saskia Beecks und Jenny müssen die Trennung jetzt erste einmal verarbeiten. Denn ein Liebes-Aus ist nie leicht. "Jeder muss das jetzt erst einmal auf seine eigene Art und Weise verarbeiten, ich bitte euch auf das Thema etwas Rücksicht zu nehmen. Mehr möchte ich zu diesem Thema auch erstmal nicht mehr sagen, ich hoffe ihr versteht das. Danke, dass ihr uns, ob als Einzelpersonen, oder als Paar, immer unterstützt habt", so Saskia Beecks weiter.