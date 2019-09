Große Trauer in der Schauspiel-Welt! "Buffy"-Star Brian Turk ist tot! Am Freitag ist der US-Amerikaner im Alter von nur 49 Jahren an einem Hirntumor verstorben.

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

"Buffy"-Star Brian Turk erlag seinem Tumor

Vor über einem Jahr wurde der bösartige Tumor bei dem Schauspieler diagnostiziert. Nun die erschütternde Nachricht. Brian Turk ist an den Folgen seiner Erkrankung verstorben. "TMZ" bestätigt unter Berufung von Brians Vertreter das Ableben des . Auf der Startseite der GoFundMe-Seite ist zu lesen: "Als selbstlose und private Person, die er ist, hielt Brian den Krebs geheim, um seine Familie und Freunde nicht zu belasten."

Brian Turk erlebte Durchbruch bei "Buffy"

Bekanntheit erlangte Brian hauptsächlich durch seine Serienrolle in "Buffy - Im Bann der Dämonen". Ebenfalls war er in "Jurassic Park" und "American Pie 2" zu sehen. Seine größte Rolle war die des Gabriels in "Carnivale", welche er von 2003 bis 2005 in der Serie spielte. Nun schloss der Star für immer seine Augen. Brian hinterlässt seine Frau und den gemeinsamen acht Jahre alten Sohn.

Um diese Stars trauern wir: