Burnout? Ed Sheeran verschwindet von der Bildfläche

Der Rotschopf gab ein Statement in seinen Social Media Kanälen ab, dass einige Fans ziemlich besorgt.

"Ich nehme eine Auszeit von meinem Telefon, meinen Emails und allen Social Media Seiten. Ich hatte so eine atemberaubende Zeit in den letzten fünf Jahren, aber ich stelle fest, dass ich diese Welt irgendwie nur noch durch diesen Bildschirm und nicht durch meine eigenen Augen betrachte. Dementsprechend nutze ich die Gelegenheit keine Termine und Pflichten zu haben um in der Welt herumzureisen und alles zu erkunden, was ich verpasst habe."

Was nach einer typischen kreativen Pause eines Künstlers klingt, nimmt allerdings eine Wendung, die doch ein wenig für Stirnrunzeln sorgt. Denn auch Freunde und Familie sollen ihn in den nächsten Wochen nicht erreichen können und er bittet um Verständnis. Ed Sheeran will komplett abtauchen, sofern das dem berühmten Rotschopf gelingen kann. Es klingt danach, als würde er die Notbremse ziehen, als würde er nicht nur eine Auszeit von seinem Beruf, sondern von seinem ganzen aktuellen Leben nehmen wollen. Viele Fans vermuten hinter dieser Auszeit als Maßnahme gegen einen drohenden Burnout.

Immerhin beschwichtigt er die Fans, dass es bald ein neues Album geben werde. Also können wir wohl hoffentlich davon ausgehen, dass Sheeran nicht für immer verschollen bleibt.