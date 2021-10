Bushido: Erschütterndes Geständnis von dem Rapper!

Bushido sprach in dem Interview auch über seine Vergangenheit, welche ihn nicht loslässt. Ganz ohne Vater in der Kindheit aufzuwachsen, sei für ihn nicht einfach gewesen. "Ich gehe dreimal die Woche zur Therapie. Da gibt es richtig viel aufzuarbeiten", sagt der Rapper. "Ende 2017 habe ich beschlossen, mein Leben für meine Familie zu ändern", verriet er weiter. Am 26. November 2021 startet seine Doku "Unzensiert: Bushidos Wahrheit" auf Amazon Prime, wo er noch weitere Einblicke in sein Leben geben wird.

Helene Fischer: Blitzhochzeit während Schwangerschaft! Mehr dazu hier im Video: