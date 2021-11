Bushido: Krass, was jetzt ans Licht kommt!

Gegen den 8-köpfigen Familienvater liegt nun eine Anklage wegen des Verdachts auf gemeinschaftliche Brandstiftung vor, wie eine Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft am vergangenen Donnerstag bestätigte. Neben Bushido wurden auch 2 andere Beschuldigte wegen dieses Sachverhalts angeklagt. Aber was ist dort genau vorgefallen? Möglicherweise spielt dabei Bushidos Villa in Kleinmachnow, im Landkreis Potsdam-Mittelmark, eine Rolle. In dieser hatte es 2013 ein Feuer gegeben, das auf Brandstiftung zurückgeführt wurde. Doch warum würde Bushido sein eigenes Haus in Brand stecken? Nun ja, zuvor wurde ihm ein Baustopp für seine Umbauten an der Villa erteilt, da Auflagen an der denkmalgeschützten Villa nicht eingehalten worden waren. Genauere Angaben zu der Anklage machte die Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft jedoch nicht, weswegen keine Informationen zum genauen Tatverdacht bekannt sind. Auch Bushidos Rechtsanwalt Steffen Tzschoppe gab keine weiteren Antworten auf Rückfragen.

Egal was wirklich geschehen ist, eine Anklage ist wohl nicht gerade das, was sich der frischgebackenen Drillings-Papa nun in dieser schwierigen Phase gewünscht hat. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Ärger mit der Justiz nicht all zu große Auswirkungen auf das Familienleben der Ferchichis haben wird.

Auch bei Daniela Katzenberger und ihrem Mann Lucas Cordalis scheint aktuell nicht alles rund zu laufen. Wie sehr der Streit zwischen den beiden nun eskaliert erfährst du im Video: