Liebes-Geständnis: BVB-Star Marco Reus liebt Topmodel Scarlett Gartmann

„Ja, es stimmt – Scarlett und ich sind zusammen!“, bestätigte Marco Reus gegenüber der „Bild“-Zeitung. Die Beziehung ist noch ganz frisch, das Paar ist seit Ende des vergangenen Jahres liiert.

Scarlett Gartmann wurde Ende 2010 auf der Straße entdeckt. „Ich habe an ihren Augen gesehen, dass sie etwas Natürliches hat“, erklärte ihr Entdecker Chandra Prakash. „Sie ist bei allem, was sie tut, einfach echt. Scarlett ist in den letzten Jahren zu meiner Muse geworden“, schwärmt der Designer. Die neue Freundin von Marco Reus arbeitete für viele namhafte Unternehmen, darunter Disney und Gerry Weber.