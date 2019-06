Calantha Wollny: Baby Nummer 2? Jetzt packt sie aus!

Reddit this

Im Dezember brachte die kleine Cataleya zur Welt. In ihrer Rolle als Mama geht die 18-Jährige nun richtig auf. Doch wie sieht es eigentlich mit der weiteren Familienplanung aus?

Calantha Wollny: Baby Nummer 2?

Immer wieder fragen sich die Fans, ob Calantha vielleicht wieder schwanger ist und noch ein Kind erwartet. Doch das stellte die Wollny-Tochter schnell klar. Auf ließ sie ihre Fans wissen, dass sie definitiv nicht schwanger ist.

In ihrer Instagram-Story verriet sie außerdem, dass sie kein zweites Kind haben möchte. Eines würde ihr völlig reichen, so Calantha. Die Gerüchte über weiteren Nachwuchs dürften sich somit also erledigt haben. Jubel- gibt es aber trotzdem: Die frischgebackene Mama verkündete nämlich, dass sie vorhabe, ihren Freund Mason zu heiraten.