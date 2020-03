Calantha Wollny: Baby-Post lässt die Fans ausrasten!

Reddit this

Seit Dezember 2018 ist stolze Mama. Tochter Cataleya ist ihr ein uns alles. Deswegen richtet jetzt Calantha jetzt auch rührende Worte an ihren Nachwuchs...

Dieser Baby-Post begeistert die Fans

Auf postet Calantha ein zuckersüßes Bild von Cataleya, auf dem sie über beide Ohren strahlt. Dazu schreibt die 19-Jährige: "Ich kann dir nicht versprechen, all deine Probleme zu lösen. Aber ich kann dir versprechen, dass du sie nicht alleine bewältigen musst."

Klar, dass die Follower hin und weg von dem Post sind. "Du bist eine tolle Mutti und so wie du es machst ist es genau richtig", "Eine süße Maus und das Mama da sein steht dir" und "So cutie dieses Lächeln!", kommentieren sie.

Silvia Wollny meldete Calantha beim Jugendamt

Dass Calantha so viel Zeit mit ihrer Tochter verbringen kann, war vor kurzem noch gar nicht so selbstverständlich. Zwischen ihr und Mama Silvia krachte es gewaltig. Als Calantha ausziehen wollte, meldete Silvia sie beim Jugendamt. In der Zeit wohnte die kleine Cataleya bei Oma Silvia.

Mittlerweile haben sich die beiden Streithähne glücklicherweise wieder vertragen. Calantha ist zurück nach Hause gekehrt - und kann ihre Tochter endlich wieder in die Arme schließen. Wie schön!

